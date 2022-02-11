Рис по «космической» цене поверг в шок жителей Приморья

Фото: instagram.com/nadega_news_/

Чего только ни увидишь в местных супермаркетах: и помидоры по 1301 рублю за килограмм, и слойки с ветчиной и тараканами. Очередным шоком для жителей Приморья стал рис по действительно «космической» цене. Килограмм крупы предлагается купить за 601 рубль.

Заметила столь элитный деликатес девушка, зашедшая в популярный супермаркет в Вольно-Надеждинске. Ее взгляд сразу же упал на тележку с пакетиками риса. Возвышающийся над крупой ценник гласил, что крупа родом с Японии и стоит – ни много ни мало – 601 рубль за килограмм.

- Появился рис по космической цене. Налетай, - именно с такими словами фотография разлетелась по социальным сетям.

Между делом в комментариях появились разные версии. Одна из них – возможно, кто-то опечатался, делая ценники. Однако местные жители внесли ясность.

- Так они (сотрудники магазина) говорят, что это не сорт японка, а именно привезенный с Японии рис. Мы тоже офигели, когда увидели его в магазине, причём фасовка каждого пакета больше одного килограмма, - пишут в комментариях.

К слову, только недавно в соцсетях появился пост о ценах на продукты в Москве. Публикация в «Инстаграм» вызвала большой резонанс и массовое недовольство жителей Приморского края.

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