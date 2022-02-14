В Приморье у браконьера изъяли нелегальное оружие, боеприпасы и кости хищника

В Приморье у браконьера изъяли нелегальное оружие и диреваты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В результате оперативных мероприятий полицейские в Михайловском районе Приморья задержали браконьера, хранившего дома оружие и боеприпасы. Также во время обыска у него изъяли кости дикого животного, которые направили на экспертизу.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», выйти на браконьера стражам порядка удалось благодаря информации, полученной от местного жителя. Мужчина рассказал о своем знакомом, который хранит дома нелегальное оружие.

Полицейские решили все проверить и задержали 30-летнего подозреваемого. В его жилище во время обыска нашли гладкоствольное ружье со спиленными заводскими номерами, а также боеприпасы к нему. Разрешение на оружие и патроны у мужчины, само собой, не оказалось.

Особый интерес во время обыска у оперативников вызвали кости дикого животного, возможно, принадлежащие амурскому тигру, занесенного в Красную книгу. Задержанный не смог внятно пояснить их происхождение и цель, с которой он хранил дериваты.

Изъятое ружье с патронами и кости направили на экспертизу, а браконьера доставили в отделение полиции для разбирательства. За незаконный оборот оружия и костей дикого животного мужчине грозит штраф до миллиона рублей и до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Готовился к войне?»: у приморца изъяли нелегальное оружие и сотни патронов

В Приморье пенсионер хранил дома целый арсенал оружия и боеприпасов (Подробнее...)

В Приморье браконьер устроил незаконное сафари на территории охотничьих угодий

Мужчина расстреливал добычу из окна авто (Подробнее...)

Приморские браконьеры "нашли" в лесу мешки с мясом краснокнижного оленя

Так они заявили остановившему их машину инспектору охотнадзора (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.