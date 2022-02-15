«Вырвет сейчас просто». Приморский «Ревизорро» устроил очередной рейд по просрочке

Кассир не стала продавать товар Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморцы обсуждают очередной нашумевший видеоролик парня из Владивостока, который устраивает в магазинах рейды по просрочкам. В этот раз он нагрянул с неожиданной проверкой в один из продуктовых на Второй речке. До этого его рекордом было три корзины, наполненные товаром с истекшим сроком годности, в этот раз молодой человек дотащил до кассы пять. Среди них были и те, в которых лежало детское питание.

Мужчина на глазах у продавщицы попробовал что-то из того, что нашел и попросил срочно дать ему что-то куда это можно выплюнуть. «Меня вырвет сейчас просто», сказал бесстрашный «проверяющий» после дегустации. К счастью, рядом оказалась баночка, куда обычно выкидывают чеки.

- Магазин отреагировал адекватно, отказался это продавать. Однако, после предложили максимально глупую затею - отправить все обратно производителю. Меня это, естественно, не устроило. Пришли к компромиссу, решив вскрыть весь просроченный товар, чтобы он больше не попал на полки магазина, - рассказывает местный «Ревизорро».

Что еще смутило мужчину, так это отсутствие руководства. Кассир сказала, что у управляющего выходной. Но за кадром кто-то разрешил вскрыть всю просрочку, кто это был, автор ролика не рассказал. Просто уточнил, что это тоже был один из со рудников магазина.

Напомним что этот же молодой человек вывел из себя охрану в детском магазине, когда нашел на полках испорченное детское питание. К счастью, обошлось без драки, в отличие от случая в популярном супермаркете, где отцу маленькой девочки разбили губу, и он получил легкое сотрясение.

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