Глава Минвостокразвития пришел поддержать команду КВН из Владивостока в Высшей лиге

Фото: instagram.com/kvn_redfox

Команда КВН из Владивостока "Красный Лис" продолжает поражать: ребята ворвались в четверть финала Высшей лиги КВН в Москве. Стоит отметить, вел игру Дмитрий Нагиев - Александр Масляков, бессменный ведущий мероприятий клуба, заболел. Подробнее - в материале "Комсомолки".

Но вернемся к победе "Красного Лиса" - о победе ребята сообщили в социальных сетях:

- Спасибо! Мы в 1/4. Слова сложатся в предложения чуть позже.

Пока что доступна лишь текстовая трансляция - но игру вскоре покажут на Первом канале. Поддержать ребят пришел глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Победителям владивостокцы уступили лишь 0,2 балла.

Напомним, "Красный Лис" - первая команда из Владивостока, которая за последние 15 лет попала в Высшую лигу. Ребята прекрасно выступили летом 2021 года. Уже в декабре прошлого года команда стала чемпионом Международного союза КВН, пройдя Кубок мэра Москвы. В 1/8 вскоре выступит еще владивостокская команда - из ВДЦ "ОКЕАН" - в конце января они прошли отбор в Сочи.

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