«Наркотики для себя, а оружие для самообороны»: у жителя Приморья изъяли запрещенку

Житель Приморья хранил дома оружие и наркотики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Хранивший дома различные противозаконные предметы житель Партизанского района Приморья попался в руки полицейских. Благодаря оперативной информации от бдительных очевидцев, стражи порядка обнаружили в его доме коробки с наркотиками и оружие.
«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что выйти на след нарушителя удалось после сообщений от местных жителей. Люди заподозрили соседа в употреблении наркотиков и рассказали об этом полицейским.
Оперативники не зря наведались в частный дом на окраине, где их ждал богатый «улов». При обыске в жилище обнаружили большой пакет и пластиковую коробку с высушенной коноплей. Также полицейские нашли самодельный пистолет с патронами и ствол с затвором от ружья.
42-летний задержанный в свое оправдание заявил, что наркотики он курит сам и никому ничего не продает. Пистолет же он якобы нашел 11 лет назад в районе села и оставил для безопасности. Другие части от оружия ему достались от отца после его смерти.
На вопрос, зачем ему столько конопли, он ответил, что на дурман-траву он случайно набрел в лесополосе и решил, что «не пропадать же добру». Забрав все кусты марихуаны домой, он планировать курить ее всю зиму.
Все изъятое отправили на экспертизу, а задержанного доставили в отделение, где по факту хранения наркотиков и оружия завели уголовное дело. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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