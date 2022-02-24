За парковку на Татарской набережной автомобилистам Владивостока грозят штрафы

Сумма штрафа составляет около пяти тысяч рублей. Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

Владивостокским автолюбителям, которые припарковались на Татарской набережной, грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Произошло все в минувший выходной, 23 февраля. Три автомобиля были припаркованы у самой линии моря. Стоит отметить, что ездить или оставлять машины вблизи водоохранных зон запрещено. Исключение – парковка автомобилей в специальных местах с твердым покрытием.

- За парковку своего автомобиля в непосредственной близости от озера, реки или моря водителя могут привлечь к административной ответственности по статье 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа может составить 4,5 тысячи рублей. Кроме того, на автомобилиста может быть составлен протокол за нарушение правил благоустройства. В этом случае нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей, – уточнила начальник управления туризма и городской среды Наталья Руденко.

Напомним, что пляж на Татарской набережной благоустраивают, чтобы жители и гости Владивостока могли гулять с комфортом. Здесь уже есть прогулочная дорожка, отсыпанная гравием, детская площадка, ярко-красные гамаки, на которых могут отдыхать люди всех возрастов. Закончить работы по обновлению пляжа планируют уже в этом году.

К сожалению, некоторые люди уже успели испортить новые постройки на набережной. Неизвестные решили, что гамак может послужить отличной качелей, но в итоге сломали его.

Однако пляж на Татарской набережной не единственное любимое место владивостокцев, которое благоустраивают.

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