В Приморье у наркобарона изъяли пистолеты, гранату и канистры с «дурью»

В Приморье наркобарон выдал из тайника оружие и канистры с гашишной смолой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Целый схрон оружия и наркотиков обнаружили сотрудники полиции в Ханскайском районе Приморья. Местный житель устроил тайник в заброшенном здании одного из сел.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что обнаружить арсенал удалось во время расследования уголовного дела о незаконном обороте особо крупной партии наркотиков. Задержанный ранее главный фигурант пошел на сделку со следствием и решил выдать тайный схрон, где он спрятал оружие и запрещенные вещества для дальнейшей продажи.

По словам неудавшегося наркобарона, он занимался производством гашишного масла, которое затем реализовывал на территории Приморья. Оружие он приобрел у якобы неизвестного мужчины и хранил для самообороны. В итоге при очередной попытке продажи особо крупной партии наркотиков его и задержали.

Во время следствия он решил пойти на сделку и выдать всю остальную «запрещенку». По словам 31-летнего мужчины, схрон он оборудовал в нежилом помещении. Он указал оперативникам тайник, где полицейские нашли три боевых пистолета, гранату Ф-1 с запалом, боеприпасы, а также около 70-ти литров гашишной смолы в канистрах. Все изъятое направили на экспертизу, которая установит происхождение стволов и патронов.

За незаконный оборот оружия и наркотиков в особо крупном размере местному наркобарону грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, что недавно в Приморье задержали группу фальшивомонетчиков, занимающихся сбытом наркотиков. Тайник с особо крупной партией героина преступники сделали в своем гараже.

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