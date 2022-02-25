Вышла из колонии и убила брата: в Приморье зечка устроила поножовщину

Жительница Приморья убила брата после выхода из колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Встреча родной сестры из колонии печально закончилась для ее брата, проживающего в Кировском районе Приморья. Мужчина погиб от рук рецидивистки во время бытовой ссоры в квартире.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что после очередного срока 31-летняя женщина решила навестить родственников, чтобы отметить свое освобождение. К слову сказать, лихая дама за свою криминальную карьеру «заработала» десять судимостей по различным статьям.

В середине февраля женщина пришла в гости к старшему брату, проживающему в поселке Горные Ключи. Родственник не понаслышке знал о лишениях в тюрьме, так как сам успел отсидеть за наркотики. Мужчина с радостью принял сестру и предложил отметить встречу.

Однако душевных посиделок у них не получилось, так как всплыли старые обиды. Спиртное лишь усугубило ситуацию, спор вскоре перерос в небольшую потасовку.

Опытная зечка решила прибегнуть к радикальным мерам и схватилась за кухонный нож, которым без лишних слов нанесла несколько смертельных ударов брату. Мужчина скончался на месте, а женщина сообщила о произошедшем своей сестре, проживающей в этом же доме.

Шокированная услышанным, последняя и вызвала полицию. Оперативники осмотрели тело погибшего и задержали подозреваемую в преступлении. По факту убийства следователями СК заведено уголовное дело.

Нападавшую отправили в СИЗО. Сейчас она дожидается очередного приговора. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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