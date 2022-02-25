«Сейчас застрелю!»: под Уссурийском "контролер" с оружием угрожал убийством семье

Нападавшего задержали полицейские. Фото: Милана СОКОЛ

Вооруженного хулигана поймали сотрудники ГИБДД на одной из дорог в районе Уссурийска. Злоумышленник угрожал семейной паре расправой, приставив оружие к голове. В конфликте также участвовал его приятель.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», жители одного из сел под Уссурийском даже не подозревали, что на них могут напасть прямо возле дома. Мужчина с супругой случайно столкнулись у подъезда с двумя агрессивными парнями, спровоцировавшими конфликт.

Во время словесной перепалки один из агрессоров достал пистолет и пригрозил, что сейчас их убьет. Когда шокированный происходящим мужчина вступился за жену, хулиган нанес ему несколько ударов, а затем приставил ствол к его голове со словами: «Сейчас застрелю!»

Пострадавший не стал испытывать судьбу и попросил оставить их в живых. На это вооруженный отморозок ухмыльнулся, после чего сел с другом в свою машину марки Honda и уехал с места происшествия.

Супруга пострадавшего сообщила в полицию о произошедшем, а ее муж обратился за медицинской помощью в травмпункт. Женщина описала внешность хулиганов и указала номер их авто.

Во время поисков сотрудники ГИБДД вскоре остановили похожую машину. За рулем находился главный подозреваемый, который и угрожал оружием семейной паре.

Когда полицейские стали его проверять, то немало удивились, узнав, что он работает контролером контрольно-пропускного пункта одного из подразделений правоохранительных органов. Задержанного доставили в отделение, где по факту угроз убийством завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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