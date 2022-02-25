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Владивосток25 февраля 2022 4:38

СК возбудил дело из-за нападения стаи собак на маленькую девочку в Приморье

Краевой "собачий" закон ужесточили
Ростислав САХАЛИНОВ
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Питомцев теперь необходимо маркировать

Питомцев теперь необходимо маркировать

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Заводской (Артемовский ГО) на девочку напала стая бродячих псов. Уголовное дело и проверку возбудил краевой СКР по части 1 статьи 293 УК РФ, сообщили в ведомстве.

Как стало известно "КП-Владивосток", все произошло на Московской улице поселка. К счастью, ребенок почти не пострадал. Ответственность, если следователи обнаружат нарушения, виновники получат по статье о халатности. Наказанием может стать штраф или исправительные работы.

"Комсомолка" не раз писала, что в Приморье остро стоит проблема бездомных агрессивных животных. Закон по обращению с безнадзорными собаками ужесточили краевые депутаты, а летом 2022 года необходимо будет маркировать псов.

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