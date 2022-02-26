«Происки конкурентов!». В Приморье у предпринимателя сожгли машину во дворе

В Приморье у предпринимателя сожгли припаркованную машину Фото: Тимур ХАНОВ

Житель Хасанского района Приморья лишился автомобиля, припарковав его вечером во дворе своего дома. Ночью легковушку сожгли, облив бензином. Задержать преступника пока не удалось.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что пострадавшим стал предприниматель из Славянки, который накануне оставил Toyota Prius недалеко от подъезда. Мужчина ушел домой, но ночью его разбудил звук сработавшей сигнализации.

Когда он выглянул на улицу, то увидел, как полыхает машина. Прибывшие пожарные потушили пламя, но легковушка уже не подлежит восстановлению. По словам 57-летнего мужчины, стоимость сгоревшего авто составляет почти полтора миллиона рублей.

Житель Славянки подозревает в поджоге конкурентов по бизнесу, с которыми ранее у него возникали различные разногласия. Он не исключил, что таким образом они попытались оказать на него психологическое давление.

Владелец сгоревшей машины написал заявлении в полицию и попросил найти поджигателя. Стражи порядка осмотрели место происшествия и начали поиск преступника. По факту уничтожения чужого имущества заведено уголовное дело.

Напомним, что ранее в Арсеньеве неизвестный злоумышленник поджег Lexus за три миллиона рублей. Действия преступника, прикрывавшего лицо капюшоном, зафиксировали камеры наблюдения.

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