Жительнице Приморья сожгли гараж вместе с машиной

Жительнице Приморья сожгли деревянный гараж вместе с машиной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские расследуют очередной случай поджога автомобиля, произошедшего в одном из сел под Уссурийском. Припаркованная в деревянном гараже машина выгорела полностью, а поджигателя вскоре задержали.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», все произошло ночью в частном секторе села Алексей-Никольское. Местная жительница увидела полыхающий гараж и вызвала пожарных. Женщина добавила, что внутри находится ее машина Toyota Corona.

После тушения пожара выяснилось, что легковушка выгорела почти полностью и восстановлению не подлежит. Хозяйка авто оценила ущерб более чем в 300 тысяч рублей, а полицейские приступили к поискам подозреваемого в поджоге.

Один из сельчан незадолго до пожара видел на месте происшествия местного жителя, который подозрительно ходил возле гаража. Он сообщил об этом полицейским, которые вскоре задержали злоумышленника.

Ранее судимый за кражи мужчина сначала признал свою вину в поджоге, но затем решил «подкорректировать» свои показания. По его версии, он действительно был возле гаража пострадавшей, но не поджигал его, а просто бросил окурок рядом с дровами, которые там складировали.

Подозреваемый попытался убедить стражей порядка, что непотушенная сигарета и стала причиной возгорания дров, а затем и гаража с машиной. Якобы умысла на поджог у него не было.

Оперативники доставили задержанного в отделение для выяснения всех причин пожара. Пострадавшая хозяйка авто написала заявление об умышленном уничтожении ее имущества. Если вина подозреваемого будет доказана, то мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье во дворе дома сожгли Lexus за три миллиона рублей

Действия преступника зафиксировали камеры наблюдения (Подробнее...)

Страдают дорогие авто солидных людей: серия поджогов прокатилась по Приморью, ущерб около 20 миллионов рублей

Во Владивостоке, Уссурийске и Новонежино сгорели Lexus, Highlander и Land Cruiser (Подробнее...)

Ветер помешал преступнику поджечь машину в Приморье

Облитый бензином мини-кроссовер не загорелся из-за потухших спичек (Подробнее...)

Во Владивостоке ревнивец дважды пытался сжечь машину соперника

История жуткая - мужчина с лета следил за личной жизнью девушки, с которой познакомился на пляже (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.