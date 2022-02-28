На горячую линию по контролю цен начали поступать звонки от приморцев

«Горячая линия» работает с 27 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы рассказать о факте завышения цен на бытовую технику и другие товары, приморцы звонят на «горячую линию», которая заработала 27 февраля. По информации министерства промышленности и торговли края, за прошедшие сутки 33 пожаловались на необоснованно дорогую обувь, бытовую технику и химию. Этим поделились в пресс-службе правительства Приморья.

- Мы ежедневно проводим мониторинг цен в крупных торговых сетях и несетевых магазинах на предмет динамики изменения цен на основные продовольственные и непродовольственные товары. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу для проведения расследования причин роста цен, - рассказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

По его словам, в УФАС уже направили материалы о завышенных ценах на бытовую химию одной торговой сети.

Ранее мы писали о главе DNS, который повысил стоимость товаров на 30%. После этого антимонопольная служба организовала проверку.

Людей шокируют высокие цены не только на технику, но и на продукты. Недавно жители Владивостока обнаружили тархун, килограмм которого стоит почти четыре тысячи рублей.

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