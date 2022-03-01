В Приморье завершены поиски без вести пропавших подростков

О найденных школьниках рассказали волонтеры организации «ПримПоиск».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье поиски без вести пропавших подростков завершены
Подробности их исчезновения неизвестны
В Приморье нашли Данила Донского, который пропал 8 февраля. Также удалось найти Анастасию Живоглядову, которую никто не видел с 25 февраля. Радостную новость рассказали волонтеры «ПримПоиска» на своей странице в Инстаграме.
Последний раз 16-летнего Данила Донского видели в Большом Камне, когда он ушел из дома. По предварительной информации он мог находиться в Фокино. В день пропажи был одет в черную куртку с белой надписью Puma.
В поселке Ярославском 25 февраля Анастасия Живоглядова вышла из центра содействия семейному устройству детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и после этого о ее местонахождении ничего не было известно. Рыжеволосая девочка была одета в зеленую куртку.
Волонтеры не раскрывают подробности исчезновения подростков. Известно только одно, они живы.
Напомним, что в Приморье ищут женщину, которая пропала в 2008 году. Единственной зацепкой служит фотография пропавшей.
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