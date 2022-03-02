Мошенник из Великобритании обманул сотрудника ГУФСИН в Приморье

Аферист из Великобритании обманул желавшего заработать на бирже жителя Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники продолжают «собирать урожай» в Приморье, где они регулярно выманивают у местных жителей крупные суммы. В ход идут различные уловки и обещания быстрого заработка. Очередной жертвой аферистов стал житель Уссурийска, оформивший по их просьбе крупный кредит.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», сотрудник ГУФСИН решил найти дополнительный источник дохода и наткнулся на объявление об услугах брокера для торгов на интернет-бирже.

Мужчину заинтересовало деловое предложение, поэтому он откликнулся на рекламу и оставил свой номер для связи. Вскоре через мессенджер ему пришли подробные инструкции и график выплат после первоначального взноса.

Житель Уссурийска поверил «брокеру» и согласился воспользоваться его услугами. Незнакомец по телефону убедил мужчину внести деньги для начала успешных торгов, поэтому радостный клиент решил даже оформить кредит.

В общей сложности он перевел на указанный счет больше 500 тысяч рублей, после чего на связь с ним никто не выходил, а номер звонившего оказался недоступен. Когда пострадавший понял, что стал жертвой аферы, то обратился в полицию.

Стражи порядка начали проверку и выяснили, что телефонный номер лже-брокера зарегистрирован в Великобритании и ранее уже «засветился» в нескольких подобных мошенничествах.

По факту случившегося завели уголовное дело. Поиски подозреваемого в преступлении устанавливаются.

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