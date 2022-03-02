В Приморье спасают немолодую рысь в тяжелом состоянии

Специалисты пока не дают никаких прогнозов по состоянию раненой рыси. Фото: instagram.com/siberiantiger_center
Немолодую рысь в тяжелом состоянии привезли 28 февраля специалисты Охотнадзора Приморья из Шкотовского района в Центр спасения животных «Тигр». У хищницы травмированы хвост и лапа, проблемы со зрением и крайняя степень истощения.
Специалисты центра оказали кошке всю необходимую помощь, сейчас она находится на медикаментозном лечении. Прогнозов никаких нет, но нужно надеяться на лучшее и продолжать бороться за здоровье кошки.
Сотрудники центра оказали кошке всю необходимую помощь. Фото: instagram.com/siberiantiger_center
Центр «Тигр» регулярно оказывает помощь нуждающимся животным. Последние несколько дней сотрудники работают не покладая рук – каждый день пребывают новые пациенты. 27 февраля в организацию доставили молодого тигра с раненой лапой и лесного кота, попавшего под машину.
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