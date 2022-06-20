Транспортно-логистический центр построят в Приморье

Площадь терминала составит 203 гектара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТОР «Михайловский» обзаведется транспортно-логистическим центром. Соглашение о строительстве ТЛЦ в Приморье подписали на Петербургском международном экономическом форуме. По словам специалистов, новый объект создаст дополнительные мощности для разгрузки морских портов региона.

ТЛЦ «Приморский» заработает возле станции Воздвиженский Дальневосточной железной дороги в 2024-м. Площадь терминала составит 203 гектара. На участке оборудуют девять ж/д путей, складскую зону и зону таможенного контроля. Планируется, что постройка сможет пропускать 300 тысяч двадцатифутовых элементов в год.

Как рассказал зампред правительства Приморья Николай Стецко, центр позволит оптимизировать логистическую систему региона. Помимо обработки грузов, которые привозят автотранспортом из Китая, ТЛЦ «даст новый импульс развитию Уссурийского городского округа».

Соответствующий договор уже подписали на полях ПМЭФ представители Минтранспорта РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и ООО «Фрейт Вилладж Приморский». Реализацией большого проекта займется группа компаний Freight Village, развивающая отрасль логистики с 2012 года.

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