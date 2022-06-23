Может, узнают своих: вандалы, надругавшиеся над парком у храма во Владивостоке, засветились на камеру

Фото с камер. Предоставлено Дирекцией общественных пространств Владивостока

Вандалы, знатно «отдохнувшие» в Покровском парке, засветились в объективах. Как писала «КП», неизвестные разгромили лавочки и урны ночью на 22 июня. Лица виновников стали известны, в этом помогли камеры видеонаблюдения, однако Дирекция общественных пространств и полиция просят помощи в розыске хулиганов.

Инцидент, пояснили в Дирекции, произошел в период с 3 до 5 утра. Герои истории – три парня и девушка. Судя по всему, ребята подвыпили, что сподвигнуло на необдуманные поступки. Платить по счетам все же придется: если вы узнали виновников инцидента, позвонить и сообщить имена можно по номеру + 7 (996) 086-63-16.

Напомним, более полугода в парке ведется масштабная реконструкция. Планировалось, что популярное место вновь станет таким же чудным, каким было в 50-ые годы прошлого века. Вероятно, процесс обновления парка затянется. Как писала «КП», завершена треть работ.

К слову, на следующий день владивостокцы нашли еще одно место, испорченное вандалами. Кто-то изуродовал «Детский парк».

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