В нескольких районах Владивостока пропало электроснабжение

Сотрудники муниципальных служб открыли решетки канализаций. Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке бушует удар стихии. Как писала «КП», сильнейший ливень сковал дороги пробками, в городе затопило несколько подземных переходов. В мэрии подтвердили, что аварийные отключения света зафиксировали в нескольких районах.

– Это часть домов на улицах Сабанеева, Луговой, Руднева, Русской и Кутузова. Дежурные бригады МУПВ «ВПЭС» уже выехали на место.

Аварийно отключен свет также в домах на 50 лет ВЛКСМ, Виклова, Промышленной, Калинина, Надибаидзе, Кизлярской, Харьковской. Специалисты уже в пути. По предварительным подсчетам, всего электричества нет в 90 домах.

В мэрии добавили, что решают вопрос с ливневками. Решетки на сетях откроют полностью, чтобы ликвидировать подтопления. Подробнее о непогоде в Приморье и дальневосточной столице – в текстовой трансляции «КП». Ранее редакция писала об обвале косогора на Пушкинской.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.