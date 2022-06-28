Глава Уссурийска поблагодарил приморских военнослужащих

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Фото: администрация Уссурийского городского округа.

Приморские военнослужащие смелостью и отвагой продолжают отбивать атаки вражеских националистов и наносят серьезные удары, благодаря которым враги несут огромные потери. И, конечно же, нашим бойцам нужна поддержка.

Как рассказал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, в молодости он учился в военном училище в Благовещенске. Там он проходил службу на Т-62М и Т-70. Так что он не понаслышке знает, что такое боевые действия и как может переживать семья, когда ты сражаешься.

– Нашим ребятам большое спасибо. Мы их поддерживаем, помогаем их детям, они ни в чем не нуждаются. Я периодически встречаюсь с женами тех, кто сейчас на выполнении спецоперации, все их пожелания решаем в первую очередь. Их мужья, их сыновья защищают нас с вами, нашу Родину от нацизма, им низкий поклон. Надо и мы пойдем.

Напомним, что блестящий подвиг во время сражения в Донбассе совершила приморская рота под командованием старшего лейтенанта Алексея Бормотова. Наши бойцы около двух суток держались под натиском вражеских солдат. Во время боя Алексеz дважды ранили, однако на предложение госпитализироваться он отказался и продолжил выполнять свой долг.

Также отметим, что в селе Сергеевка в рамках проекта «Приморье Za наших!» проходил концерт в честь поддержки приморских военнослужащих. Гости мероприятия смогли посмотреть на энергичные танцы, послушать тематические песни творческих коллективов и исполнителей.

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