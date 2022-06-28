Вплавь до точки Б: курьер нашел оригинальный способ доставить заказ по затопленным дорогам

Приморцы оценили оригинальный поход к борьбе со стихией. Фото: Александр ГЛУЗ

Каких только «сюрпризов» не преподнесла непогода 28 июня на Приморский край. Но жители региона даже среди затопленных домов, дорог и переходов находят повод для радости. Так, например, в Находке мужчина не растерялся и отправился по затопленной проезжей части на сапборде по своим делам. Люди предполагают, что это был доставщик еды, так как у него на доске стоит что-то очень похожее на термосумку, а сам он, предположительно, одет в рабочую форму.

Оригинальный подход к борьбе со стихией тут же подбежали снимать на телефон прохожие. Местные предполагают, это какая-нибудь из сетей фастфуда решила добавить в социальные сети забавный ролик, как в нынешних погодных условиях к людям спешат заказы. Но, даже если это обычный прохожий, хотя в этом случае точнее было бы сказать проплывающий, это не отнимает комичности ситуации.

А в это время Владивосток понемногу приходит в себя после обильного ливня. Город удалось «отстоять» силами муниципальных служб и неравнодушных жителей. В столице Дальнего Востока тоже не без хороших новостей. Примводоканал заявил, что после обильных осадков сброс на водохранилищах не понадобится.

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