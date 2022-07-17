Спасатели показали, что сейчас происходит в Ольгинском районе Приморья, где сошел сель

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Непогода, вот уже который день бушующая в Приморском крае, уничтожает все на своем пути. Размытые мосты, переливы через главные краевые дороги и сход потоков грязи на жилые дома – все это случилось за последние несколько дней. Сель сошел в Ольгинском районе Приморья, сейчас там работают спасатели. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сход грязевых масс с сопки Ключевая произошел в селе Тимофеевка в субботу, 16 июля. Пострадали частные дома, на которые сошел сель. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, то стало понятно, что жертвами стихии стали не только здания, но и люди: из домов специалисты извлекли пять человек, среди которых – двое детей и одна женщина. По предварительной информации, последняя сломала ногу, ее госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели показали, что происходит в Ольгинском районе. На фото – обстановка на воскресенье, 17 июля. В настоящее время грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия направлена тяжелая техника, чтобы приступать к устранению последствий.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, что из-за обильных осадков, которые принес циклон, 15 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в двух муниципалитетах Приморья. Утром 16 числа еще несколько районов края оказались в экстренной ситуации, поэтому режим ЧС расширили. Постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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