Мэр Большого Камня незаконно выписывал себе премии будучи главой Надеждинского района

Рустям Абушаев ФОТО: ТК abushaevrustiam

С 2019-го по 2021 год экс-глава Надеждинского района и нынешний мэр Большого Камня Рустям Абушаев распорядился, чтобы ему выплатили больше 300 тысяч рублей премий. В прокуратуре Приморского края рассказали, что при этом бывший руководитель не обращался в Думу муниципалитета для оценки своей работы, что противоречит законодательству.

Сейчас прокурор направил в суд с иск о том, чтобы выплаты Рустяма Абушева признать недействительными, как и его распоряжения. Вместе с тем, незаконно полученные деньги с Абушева взыщут и направят на возмещение Надеждинскому району.

Результат рассмотрения искового заявления находится на контроле в прокуратуре района.

Напомним, Рустям Абушаев занял пост руководителя Надеждинского муниципалитета, 5 февраля. Местные депутаты избрали его главой администрации на заседании Думы. 10 декабря Абушаев покинул должность, а 30 декабря он стал исполняющим обязанности главы Большого Камня.

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