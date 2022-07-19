Пострадавшие от разгула стихии жители Приморья получили первые компенсации

Пострадавшие от схода грязевых селей жители Приморья получили компенсацию. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Из-за сильных дождей в Приморском крае дороги размыло, местами произошли серьезные подтопления и сходы грязевых селей, поэтому власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Пострадавшие в результате природных катаклизмов жители уже получили финансовую помощь из регионального бюджета.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья, первыми получателями материальной помощи для ликвидации последствий затопления стали жители села Тимофеевка Ольгинского муниципального округа, чьи дома снес селевой поток.

Каждый пострадавший получил единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей и еще по 100 тысяч рублей за утрату имущества первой необходимости. Общая сумма выплат жителям края составила 330 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделены из резервного фонда правительства Приморья по ликвидации чрезвычайный ситуаций.

Как ранее сообщала «КП», из-за проливных ливней в Ольгинском районе при сходе селя погиб двухлетний ребенок, а власти объявили режим ЧС. Такое же решение приняли и в Уссурийске, где вода затопила поля и жилые дома и крупнейший рынок стройматериалов. В Приморье дожди размыли дороги, поэтому движение на многих участках ограничили или вообще запретили. На ликвидацию последствий разгула стихии власти бросили более 100 единиц спецтехники.

Узнать о последствиях стихии в Приморье можно узнать в отдельном материале.

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