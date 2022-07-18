В Уссурийске популярный рынок стройматериалов ушел под воду

В Уссурийске крупный рынок стройматериалов ушел под воду. Фото: принтскрин Telegram-канал Svodka25.

Прошедшие в Приморье ливни не только размыли дороги и обрушили мост, но и принесли проблемы продавцам стройматериалов в Уссурийске. Известный китайский рынок затопило почти по колено.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, сильный поток воды быстро затопил всю территорию крупнейшего в Приморье оптово-розничного рынка Вань-Ян на улице Теремецкого. Очевидцы сняли все на видео и выложили запись в сеть. По их словам, машины заглохли, а люди идут пешком. Перед рынком уже образовалось бурное течение, а вода продолжает пребывать.

Как ранее сообщала «КП», в приморье дожди размыли дороги, поэтому на отдельных участках власти вообще запретили движение автотранспорта. Для устранения последствий непогоды на местах работают больше 100 единиц спецтехники. Также во время ливней на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово частично рухнул мост. Из-за длительных дождей с 16 июля в регионе введен режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня».

Узнать о последствиях стихии в Приморье можно узнать в отдельном материале.

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