Один из районов Владивостока превратится в цветочный сад с живой изгородью

Правительство Приморья проводило конкурс ТОСов. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке реализуется проект «Лучшая улица нашего города», в рамках которого в одном из районов возле пешеходных переходов появятся вазоны с цветами, пройдут работы по благоустройству автобусной остановки, а старые заборы рядом с домами заменят на ограждение и живую изгородь. Это станет возможным благодаря конкурсу ТОСов, который провело правительство региона.

Подробнее о программе рассказала представитель территориального общественного самоуправления «Военное шоссе» Анна Колемагина.

– По проекту есть благоустройство нескольких лестниц и косогора, который планируем озеленить. В состав нашего ТОСа входят восемь домов, территория у нас небольшая, но ухоженная. А с помощью финансового гранта от правительства Приморья она станет еще более комфортной.

Осенью прошлого года благодаря активным жителям в районе Военного шоссе появился небольшой сквер. Территорию для отдыха взрослых организовали рядом с детской площадкой. Владивостокцы своими силами установили лавочки, сделали мощенную дорожку и украсили все кустарниками. В этом году, благодаря победе в конкурсе, перечень работ расширится.

Кроме ТОСа «Военное шоссе», получателями финансовой помощи станут еще 33 территориальных общественных самоуправления.

Так, победу в конкурсе одержал проект «Утиная заводь. Продолжение» от ТОСа «Спутник Владивостока». «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что на Соленой протоке активисты сами высадили цветы, сделали пешеходную дорожку, установили детские качели. С 2019 года приморцы убирают мусор, а неравнодушные жители им помогают. Кстати, здесь каждый год гнездятся утки-мандаринки.

В этом году ТОС «Спутник Владивостока» хочет вымостить дорожки, отсыпать гравий, смонтировать видовую площадку с деревянным настилом и ограждением. В дальнейших планах – установить новые лавочки и фонари, создать небольшой сад камней и поработать над озеленением. Проект разработан, подрядчик найден.

А в районе дома Нерчинская, 42, планируют установить 14 видеокамер.

– В прошлом году мы за счет жильцов поставили детскую площадку, но ее несколько раз ломали неизвестные. Дом у нас последний на улице, дальше гаражи, и возле них постоянно скидывают мусор. Ну и в целом у нас во дворе нередки случаи, когда собираются маргинальные личности и случаются происшествия. С камерами видеонаблюдения нам будет гораздо спокойнее, – рассказала представитель ТОСа «Нерчинская, 42» Полина Новикова.

Как поделилась заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, мэрия заинтересована в реализации победивших проектов.

– Нами уже налажено взаимодействие между органами администрации Владивостока, которые будут воплощать проекты в жизнь, и территориальными общественными самоуправлениям города, а также инициативными группами, чьи проекты стали победителями конкурса. Мы открыты к диалогу.

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