На популярном месте отдыха во Владивостоке запретили парковаться

Ограничения связаны с проведением спортивных игр «Дети Азии». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке на две недели запретили парковаться в районе бухты Шамора и «Фетисов Арены». Ограничения связаны с проведением VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Запрет ввели 28 июля, когда состоялось открытие международных спортивных соревнований. Продлится он до 8 августа. Ограничили парковку автомобилей от центрального перекрестка бухты Шамора до Всероссийского детского центра «Океан», а также в районе концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена».

Сотрудники ГИБДД просят владивостокцев учитывать ограничения при планировании маршрута к популярному места отдыха, а также следовать указаниям инспекторов ДПС. Самое главное – не оставлять автомобили в запрещенных зонах. В противном случае если машины станут препятствием для других водителей, их эвакуируют.

Напомним, что из-за спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке до 8 августа ограничат движение на Батарейной.

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