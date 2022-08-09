Бесхозный сухогруз, до которого нет дела ни иностранцам, ни властям, растаскивают по частям мародеры

Судно потерпело бедствие в ноябре 2021 года. Фото: «КП-Владивосток».

Уже начавший ржаветь контейнеровоз Rise Shine стал «жертвой» неизвестных мародеров. На снимках, которыми поделились приморцы в социальных сетях, видна разбросанная по палубе техника. Но больше всего пострадала рубка капитана (закрытое сооружение специального назначения на палубе надводного судна, корабля или на палубе надстройки – прим. ред.). По помещению словно прошелся ураган, всюду валяются бумаги и другие предметы, также можно заметить, что отсутствует некоторая техника.

Напомним, что судно село на мель в ноябре 2021 года. Тогда на борту находилось 14 членов экипажа, которых спасали с помощью вертолета Ми-8. В январе 2022 года стало известно, что с судна до сих пор не откачали топливо. К счастью, оно замерзло, поэтому его утечка была невозможна.

Панаме и КНР отправляли три требования, чтобы они убрали судно, но ответы не были получены. Специалисты Центра лабораторного анализа 87 раз проверяли контейнеровоз на загрязнения и не обнаружили опасность.

Разгружать почти 200 контейнеров начали спустя пять месяцев после ЧП. Внутри них находились пылесосы, детские подгузники с колясками и много других вещей.

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