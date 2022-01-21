С севшего на мель под Находкой в ноябре 2021 года китайского контейнеровоза до сих пор не откачали все топливо

Контейнеровоз продолжает сидеть на мели в заливе Восток. Фото: предоставлено Морспасслужбой

Спасатели продолжают откачку топлива и мазута с панамского контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель во время шторма в ноябре прошлого года в заливе Восток. Переменчивая погода позволила осушить топливные баки судна только на треть, на борту остается еще более 200 кубометров мазута и дизтоплива.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе Находкинского городского округа, работы по откачке топлива проводятся специалистами Морспасслужбы и поисково-спасательного подразделения управления ГО и ЧС Находкинского городского округа.

На сегодняшний день с контейнеровоза откачано 109 кубических метров мазута и 8 - дизельного топлива. Предположительный остаток – 188 кубических метров мазута и 12 – дизтоплива. Все нефтепродукты находятся в замерзшем состоянии. Для возобновления работ по их разогреву и откачке спасателям необходимо не менее пяти дней благоприятных погодных условий без волновой и ветровой нагрузки. Подходящая для такой работы погода ожидается с 22 января, и если прогноз не изменится, к судну безопасно смогут подойти катера и танкер, и откачка топлива продолжится.

Специалисты отмечают, что боновые ограждения не устанавливаются, так топливо замерзло и его утечка в акваторию невозможна. Несмотря на это, ежедневно проводится мониторинг состояния акватории и самого судна на случай возникновения новых повреждений корпуса.

По словам, директора Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Ивана Агаревского, определенности со съемом контейнеров с судна и снятия его с мели пока нет – судовладелец не обсуждает со спасателями плана действий.

- Вопрос вывоза уже снятого мазута и утилизации обводненных нефтепродуктов не решен, запросы Морспасслужбы к судовладельцу и страховой компании, застраховавшей данное судно от ущерба при загрязнении акватории топливом и удалению обломков судна, остаются без ответа. По договору с судовладельцем и страховой компанией работают сюрвейерские компании, в период новогодних каникул ими проводился внешний водолазный осмотр, - рассказал Иван Агаревский. – Со своей стороны в рамках предупредительных мер мы продолжаем откачивать топливо. В зимнее время делаем это с максимальной обдуманностью затрат, снижения риска загрязнения акватории и повреждения судна, - рассказал он.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», утром 9 ноября возле берегов Приморья потерпел крушение панамский контейнеровоз Rise Shine. Судно с 14 членами экипажа село на мель в районе бухты Козина в заливе Восток. К месту происшествия из Владивостока направилось спасательное судно «Лазурит» (ФГБУ «Морспасслужба»). Однако буксир не смог подойти близко к «Райзшайну» из-за сильной накатной волны. Тогда к спасению был подключен вертолет МЧС Ми-8, который в трудных погодных условиях успешно эвакуировал всех моряков. Их всех разместили в гостинице в Находке, никто не пострадал. В середине декабря экипаж в полном составе покинул Приморье, вылетев в Китай.

По информации Дальневосточной таможни, на борту судна находится 199 контейнеров общим весом больше 1,6 тысячи тонн. В боксах, по предварительным данным, различные товары народного потребления: автозапчасти, фитинги (соединительные части трубопровода – прим.ред.), принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и другие предметы.