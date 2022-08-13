Неизвестные вновь испортили арт-объект на Партизанском проспекте во Владивостоке

Художникам снова придется восстанавливать птиц. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На Партизанском проспекте обнаружили известные 3D-птицы вновь подверглись нападению вандалов. Чем они кому-то не понравились, остается загадкой.

Прошло немного времени с тех пор, как неизвестные выбросили птиц с подпорной стены и оставили их возле СИЗО. Создатели проекта вернули бедолаг на место, но вновь они кому-то не угодили. Порчу арт-объекта обнаружил корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

В этот раз вандалы решили навредить птицам по-другому. У одной из них сломали веточку, на которой она сидит, а у другой хвост.

Одна птица теперь сидит на половине ветки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Другая птица осталась без хвоста. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Мурал с 3D-птицами появился во Владивостоке осенью прошлого года. По словам куратора проектной команды Advanced Team Дениса Горбунова, создавали его вместе с художниками в рамках фестиваля. Арт-объект полюбился многие, поэтому до сих пор непонятно, почему его та часто портят.

Напомним, что осенью на набережной Спортивной гавани в столице Приморья появится статуя металлического тигра, глаза которого сделаны из ложек. Материалы для него собирали со дна Амурского залива.

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