В Приморье люди продолжают купаться на запрещенном известном пляже

О запрете приморцы написали в социальных сетях. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На одном из популярных пляжей в Приморье запретили купаться. Однако отдыхающих не останавливают ни бушующие волны, ни плохое качество морской воды. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

О том, что в бухте Шамора запрещено купаться, рассказали сами пиморцы в социальных сетях. По словам людей, такое решение приняли спасатели. Однако ограничения не останавливают отдыхающих, все продолжают покорять высокие волны и загорать прямо возле воды.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе МЧС Приморья, в бухте Шамора есть только один зарегистрированный и допущенный для купания пляж ООО «Лотос».

Скорее всего, на Шаморе запретили плавать из-за участившихся случаев смерти в море. По данным МЧС, с начала июня в Приморье утонул 21 человек, 6 из них – дети. Частолюди погибают из-за отбойного течения. Также Роспотребнадзор назвал список пляжей, в которых качество воды не соответствует нормам, и в него попала бухта Лазурная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство или несчастный случай: на пляже во Владивостоке снова нашли труп

В Приморье в районе Санаторной обнаружили тело мужчины (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.