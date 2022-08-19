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Владивосток19 августа 2022 5:20

Во Владивостоке бывший уголовник вновь пойдет под суд за ограбление школьника

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Павел САХАРОВСКИЙ
Ранее мужчина отбывал срок за убийство.

Ранее мужчина отбывал срок за убийство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье следственный комитет завершил расследование уголовного дела, которое завели на 35-летнего мужчина. Его обвиняют по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло 19 июля во Владивостоке, а конкретно в одном из домов на Надибаидзе. 13-летний ребенок поднимался по лестнице, и на шестом этаже на него напал незнакомец. Мужчина требовал со школьника ценности, после забрал деньги и скрылся.

После того, как приморца задержали, выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за убийство. На свободу он вышел в 2017 году.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия). Дело вместе с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь приморцу грозит до семи лет лишения свободы.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об это случае. Мужчина забрал у ребенка 100 рублей. После ограбления мальчик рассказал обо всем родителям, и они вызвали полицию.

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