Во Владивостоке бывший уголовник вновь пойдет под суд за ограбление школьника

Ранее мужчина отбывал срок за убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье следственный комитет завершил расследование уголовного дела, которое завели на 35-летнего мужчина. Его обвиняют по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло 19 июля во Владивостоке, а конкретно в одном из домов на Надибаидзе. 13-летний ребенок поднимался по лестнице, и на шестом этаже на него напал незнакомец. Мужчина требовал со школьника ценности, после забрал деньги и скрылся.

После того, как приморца задержали, выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за убийство. На свободу он вышел в 2017 году.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия). Дело вместе с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь приморцу грозит до семи лет лишения свободы.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об это случае. Мужчина забрал у ребенка 100 рублей. После ограбления мальчик рассказал обо всем родителям, и они вызвали полицию.

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