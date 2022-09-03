Следственный комитет завел уголовное дело после гибели сразу пятерых туристов на Камчатке

Трагедия с туристами разыгралась при покорении вулкана. Фото: Кристина Безбородова.

Следственный комитет завел уголовное дело после трагической гибели пятерых туристов, которые хотели покорить вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Именно здесь произошло ЧП с официально зарегестрированной туристической группой из 12 человек.

Путешественники, прибывшие из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов туристической компании, находящейся в городе Новосибирск, начали восхождение, но на высоте около 4 150 метров, пять человек из группы по каким-то причинам сорвались в пропасть и погибли. Один из гидов получил травму – перелом ноги. Второй проводник, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим.

Вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту уже прибыл на место. Но специалисты должны пройти акклиматизацию перед подъемом на такую высоту. Туристам с помощью спутниковой связи дали инструкции по спуску вниз, это необходимо, чтобы избежать переохлаждения. К тому же, по предварительной информации, в группе есть серьезно пострадавший, без сознания.

В подробностях страшного происшествия еще предстоит разобраться. Пока вопросов больше, чем ответов, особенно касающихся соблюдения техники безопасности при восхождении на один из самых труднодоступных вулканов. Отдельную проверку организовала прокуратура.

– Следственное управление СК России по Камчатскому краю обращает внимание жителей полуострова на необходимость соблюдения мер предосторожности при восхождении на вулкан и напоминает, что Ключевская сопка – это один из самых сложных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом, – обратились к туристам специалисты.

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