Яркий фестиваль «Краски осени» ждет жителей Владивостока

Фестиваль «Краски осени» – ежегодное мероприятие в столице Приморья. Фото: Администрация Владивостока

Воскресенье наступило, а вы не успели придумать, чем же занять себя в этот осенний день? У «Комсомолки» есть предложение! Жители и гости Владивостока могут отправиться уже сегодня, 11 сентября, на яркий фестиваль «Краски осени». Он начнется в 13:00 на набережной Спортивной гавани. На сцене амфитеатра (ниже арт-объекта «Семь сопок», но выше городского фонтана) выступят лучшие коллективы Приморского края.

Кроме творческой программы всех, кто придет, ждут конкурсы. Конечно же с призами. А еще рядом развернется улица мастеров ручной работы Дальнего Востока – и себе можно что-то милое для души взять, и полезности найдутся, да и подарки для кого-то можно подобрать. Handmade-изделия всегда отличаются некой душевностью и уютом, но самое главное – каждая вещь уникальная. Вспомните хотя бы плюшевых морских единорогов.

Возвращаясь к «Краскам осени», добавим, что гостей мероприятия ждет презентация альбома известного в дальневосточной столице исполнителя авторских песен Дмитрия Калугина (его регулярно можно заметить на различных городских мероприятий, например, на новогодних концертах или выступлениях на ярмарках). На празднике разыграют несколько копий музыкального диска.

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