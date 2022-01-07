Рождественский концерт на морозе прошел в центре Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 7 января, в честь Рождества Христова прошел праздничный концерт на центральной площади Владивостока. Для гостей, вышедших на прогулку, выступали творческие коллективы, несмотря на мороз и легкий ветер (при 3 метрах в секунду -9 ощущается как -14), пришли десятки людей.

Фото: Администрация Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

Как отметили в пресс-службе городской администрации, с полудня отдыхающих радовали такие коллективы, как «Аван-Сцена», «Метелица», «Резистенс», артисты Дмитрий Калугин, Антонина Токликишвили и другие. С добрыми и теплыми словами выступили заместитель мэра Дарья Стегний, пожелавшая семьям гармонии и любви, и епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий, призвавший ходить в гости, дарить подарки, любить и уважать друг друга.

Фото: Милана СОКОЛ

Несмотря на то, что рождественский концерт закончен, на городской площади продолжает работать бесплатный каток, горка и новогодняя фуд-деревня. Также каждый день любой желающий может попасть на иммерсивный спектакль – начало в 14 и 18 часов.

Фото: Милана СОКОЛ

Кстати говоря, «Комсомольская правда – Владивосток» готовила для своих читателей материал с подборкой различных катков. У любителей этого вида активности еще есть несколько свободных дней, чтобы насладиться отдыхом на льду. Кстати говоря, совсем недавно в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо открылся полноценный каток с прокатом и заточкой коньков, а также горка. Для переодевания и отдыха оборудовано теплушка. Всего же в приморской столице есть около 70 бесплатных ледовых пространств с довольно ровной поверхностью. Чего не скажешь о платном катке в самом центре города, рядом с набережной Спортивной гавани.

Фото: Милана СОКОЛ

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