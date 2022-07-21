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Владивосток21 июля 2022 7:57

Приморцы в возрасте от 18 до 60 лет могут стать добровольными участниками спецоперации

После тридцатидневного обучения мужчины должны пройти экзамен
Антонина ГЛЕБОВА
Чтобы стать добровольцем, нужно подать заявление в военкомат.

Чтобы стать добровольцем, нужно подать заявление в военкомат.

Фото: Правительство Приморского края

Любой желающий смелый приморец может присоединиться к добровольческому отряду «Тигр» в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Батальон формируется по региональному признаку. Его создали для тех, кто хочет помочь приморским военнослужащим в специальной военной операции и сражаться с ними плечом к плечу. Стать добровольцем могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Порядок действий довольно прост. Для начала необходимо подать заявление, которое примет военкомат, после этого подписать договор с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту. Обучение будет проходить в течение месяца на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота. Будущих военнослужащих научат стрелять из автомата, кидать гранаты и многое другое. Заключительный этап – экзамен, который определит назначение бойца.

– Мой сын – командир десантно-штурмового взвода – сейчас находится в зоне боевых действий. Мне остается поддерживать его, чтобы облегчить тяжелую, но важную работу, – рассказал заместитель председателя ДОСААФ России, и.о. командира отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Заместитель председателя ДОСААФ России, и.о. командира отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Заместитель председателя ДОСААФ России, и.о. командира отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Стоит отметить, что правительство Приморья предоставит полную экипировку: квадрокоптеры, навигаторы, прицелы, рации и много другое, что облегчит службу.

Напомним, что жители Приморья всеми силами поддерживают наших военнослужащих, например, отправляют гуманитарную помощь и письма от родственников. Также во многих городах края проходят патриотические концерты.

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