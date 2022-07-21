Приморцы в возрасте от 18 до 60 лет могут стать добровольными участниками спецоперации

Чтобы стать добровольцем, нужно подать заявление в военкомат. Фото: Правительство Приморского края

Любой желающий смелый приморец может присоединиться к добровольческому отряду «Тигр» в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Батальон формируется по региональному признаку. Его создали для тех, кто хочет помочь приморским военнослужащим в специальной военной операции и сражаться с ними плечом к плечу. Стать добровольцем могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Порядок действий довольно прост. Для начала необходимо подать заявление, которое примет военкомат, после этого подписать договор с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту. Обучение будет проходить в течение месяца на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота. Будущих военнослужащих научат стрелять из автомата, кидать гранаты и многое другое. Заключительный этап – экзамен, который определит назначение бойца.

– Мой сын – командир десантно-штурмового взвода – сейчас находится в зоне боевых действий. Мне остается поддерживать его, чтобы облегчить тяжелую, но важную работу, – рассказал заместитель председателя ДОСААФ России, и.о. командира отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Заместитель председателя ДОСААФ России, и.о. командира отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Стоит отметить, что правительство Приморья предоставит полную экипировку: квадрокоптеры, навигаторы, прицелы, рации и много другое, что облегчит службу.

Напомним, что жители Приморья всеми силами поддерживают наших военнослужащих, например, отправляют гуманитарную помощь и письма от родственников. Также во многих городах края проходят патриотические концерты.

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