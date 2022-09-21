Школе во Владивостоке присвоили имя Владимира Арсеньева

Почетное имя Арсеньева теперь носит школа №18. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В этом году исполнилось 150-лет со дня рождения путешественника, писателя, исследователя, географа Владимира Клавдиевича Арсеньева.Такая серьезная дата обязывает отдать дань памяти этому выдающемуся человеку. За годы экспедиций он внес непосредственный вклад в изучение Дальнего Востока и Приморья. В честь юбилея в крае проводятся памятные мероприятия, реконструируются скверы, а во Владивостоке возвели сразу два памятника. Первый уже торжественно открыли в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Вторую – четырехметровую статую, установленную на кольце фуникулера, презентуют в ближайшие дни. Помимо этого одной из школ дальневосточной столицы присвоили имя Арсеньева.

Ребята смогут участвовать в краеведческих мероприятиях. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Теперь гордое имя исследователя носит средняя школа № 18, расположенная на Хабаровской. Благодаря этому у ребят появился обширный информационный ресурс, они смогут чаще участвовать в краеведческих образовательных мероприятиях, организованных Музеем истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева.

Возможностью погрузиться в историю Дальнего Востока дети воспользовались в первый же день. Так, девятиклассники побывали в мемориальном доме-музее Арсеньева, на одноименной улице, где он жил с семьей. В воссозданной историками атмосфере школьники познакомились с биографией путешественника. А ученики восьмого класса отправились на экскурсию в главный корпус музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. Здесь для юных приморцев прошли квесты, викторины и лекции по теме краеведения. Планируется, что такие мероприятия для школьников станут постоянными.

Дети посетили музей имени Арсеньева и дом, где он жил с семьей. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

– Мы ведем работу по увеличению числа профилей в школах и сотрудничаем со многими организациями и предприятиями. Совместная работа в этом направлении не могла не сложиться с Музеем истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева – учреждением, чьи сотрудники обладают обширными знаниями. Такой информационный ресурс позволит ребятам получать уникальные знания фактически каждый день. Причем не только через экскурсии, но и через включение материалов в образовательный процесс, который сможет привлечь детей к изучению истории родного региона, – рассказал первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

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