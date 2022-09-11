Отдать дань уважения: в честь 150-летия со дня рождения великого путешественника в Арсеньеве отреставрировали сквер

Новое общественное пространство в городе Арсеньев. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

150-летие со дня рождения известного путешественника, писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева – значимая дата для Приморья и его жителей. Именно он внес огромный вклад в изучение Дальнего Востока и открытие Уссурийского края. В честь исследователя названы многие объекты в регионе, и даже целый город носит его имя. И накануне, 10 сентября, там, на сопке Увальная, торжественно открыли новую видовую площадку имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. Реконструкция места отдыха – дань уважения памяти географу.

Пространство названо именами Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

МОМЕНТ ИСТОРИИ

Владимир Арсеньев прошагал тысячи километров по приморской тайге, его исследования и о природе Дальнего Востока, и конкретных территориях стали основой его многочисленных трудов. Благодаря ему появились интересные и ценные маршруты по тогда малоизученной земле. Именно Владимир Клавдиевич уделил огромное внимание коренным народам, а после написал, например, двухтомную монографию об удэгейцах «Страна Удэге». Его книги и научные работы изданы на 36 языках. Его вклад в изучение и развитие дальневосточной части России неоценим, и поэтому 150 лет со дня его рождения празднуется на государственном уровне.

Изучить жизнь путешественника можно в отдельных материалах «Комсомольской правды – Владивосток». Мы писали о его первых шагах в мир Дальнего Востока и знакомстве с верным другом и проводником Дерсу Узала.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Если описывать обновленное пространство своими словами, то скажем следующее: получился современный и неформальный мемориал. Здесь просто, красиво и при этом познавательно. Видовая площадка расположилась на вершине сопки Увальная, ее обрамляет хвойный лес. Для того чтобы пространство было единым и гармонировало с окружающей средой, архитекторы известной приморской компанией Concrete Jungle выбрали натуральные материалы: дерево и камень.

Здесь есть познавательные стойки. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

На краю сквера есть амфитеатр со скамейками – отсюда открывается чудесный вид на город. В центре – статуя путешественнику. Рядом – кафе, детская игровая площадка и качели, спортивная зона для воркаута и даже парковка для туристических автобусов.

С площадки открывается отличный вид на город. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

НЕМНОГО ЦИФР

Привести в порядок запущенное место стоило немало денег – больше 129 миллионов рублей, из них 125,2 миллиона выдал край, а 3,8 – добавила администрация городского округа.

КСТАТИ

Это далеко не единственное, что сделали в Приморье в честь 150-летия со дня рождения Арсеньева. Во Владивостоке с разницей в неделю открыли два памятника: один на кольце фуникулера, а второй – в сквере музея города на Петра Великого, 6.

А тем временем «Комсомолка» отправилась в автопробег по следам Владимира Арсеньева. Журналисты издания преодолеют две тысячи километров по труднодоступным местам и на себе прочувствуют, с какими сложностями сталкивались покорители Дальнего Востока.

В сквере есть качели, амфитеатр со скамейками, детская и спортивная площадки, кафе. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

НАПОМНИМ

В августе этого года могилу выдающегося путешественника отреставрировали на Морском кладбище. Это первая реставрация надгробия после 1987 года.

В июне появилась новость, что останки дочери Владимира Арсеньева Натальи перезахоронят во Владивостоке. Однако спустя время поисков могилы под Благовещенском в Амурской области оказалось, что на месте их нет. Дальнейшая судьба исследовательской работы пока неизвестна.

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