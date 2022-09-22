Владивостокцы недовольны новыми дорожными знаками

Дорожный знак «Остановка запрещена» (3.27). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые дорожные знаки смонтируют в Снеговой Пади во Владивостоке. Они появятся на проезде, ведущем к домам № 24, 28 и 36 на улице Анны Щетининой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новые знаки «Остановка запрещена» (3.27) решили установить из-за жалоб жителей, которых оказалось немало. Люди были недовольны, что автолюбители запарковывают проезд и не дают подъехать даже машинам оперативных служб.

– Рассмотрев жалобы местных жителей и проведя дополнительный мониторинг дорожной ситуации, было решено установить на участке дополнительные знаки, запрещающие парковку вдоль проезда, – прокомментировали в управлении дорог.

Схема размещения новых знаков «Остановка запрещена». Фото: Администрация Владивостока

Теперь мешать дорожному движению не получится: стоит один раз оставить авто в неположенном месте, и машину эвакуируют. Такая радикальная мера вызвала недовольства, только теперь уже у водителей, привыкших оставлять автомобили именно там.

В Telegram-канале мэрии сразу же стали появляться гневные комментарии ото всех, кого такое решение проблемы не устроило:

– Знаки движения на придомовой территории? Вы серьезно? А два детских сада без подъезда с основной дороги – это нормально? Почему нет дороги, а есть «умное» решение...

– Местные жители вряд ли жаловались на то, чтобы ограничили их право, как собственников, на парковку около СВОЕГО дома и на СВОЕЙ придомовой территории СВОИХ собственных автомобилей. А другие «местные жители», которые не проживают в наших домах, а просто гоняют на своих авто, везя свое чадо в садик, не могут являться местными.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про ситуацию, когда во всех районах города освобождали проезды к жилым домам. Тогда даже проводили рейдовые мероприятия и эвакуировали нарушителей ПДД.

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