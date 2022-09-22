«Адмирал» вновь уступил «Металлургу» на домашнем матче во Владивостоке

«Моряки» не смогли взять реванш. Фото: ХК «Адмирал»

Второй матч между «Адмиралом» и «Металлургом» прошел на стадионе «Фетисов Арена» 21 сентября. Несколько тысяч приморцев собрались на площадке, чтобы увидеть реванш «моряков», но чуда не произошло.

Уже на первой минуте уральские хоккеисты вырвались вперед. Шайба полетела в ворота «хозяев» на 35 секунде. Особо отличился Денис Зернов, забросив, с передачи Никиты Коростелева и Артема Минулина. К середине первого периода приморские спортсмены разыгрались и забили гол. Под громкие крики болельщиков пробил шайбой ворота «гостей» Рудольф Червени на 16 минуте игры. Его ассистентами были Шулак Либор и Криштоф Михал. К концу периода табло гласило 1:1, что давало надежду на победу фанатам «моряков».

Однако на 22 минуте Владислав Еременко отправил вторую шайбу в «наши ворота» с паса Чибисова Андрея и Маклюкова Алексея. Спустя семь минут «Адмирал» остался в меньшинстве. Позже получил небольшую травму при падении Артем Гареев.

В третьем периоде тренерский штаб принял решение снять голкипера приморцев Павла Хомченко. Хоккеисты «Металлурга» воспользовались случаем, запустив шайбу в пустые ворота уже через десять секунд. Забросил ее Филипп Майе с передачи Семена Кошелева и Лайпсика Брендэна. Итогом стало: второе поражение подряд «Адмирала» и счет 1:3. «Моряки» взяли шесть из десяти очков в первой домашней серии.

Один из болельщиков поделился впечатлением об игре с журналистом «Комсомольской правды – Владивосток».

– Матч шикарный! «Адмиралу» не хватило решительности. Они играли только на капитана команды, сами не решались бросать, плюс частые удаления их потрепали, – отметил Евгений Варламов.

– Пока мы не начнем забивать голы, у нас так и будут проблемы. <…> Соперник начинает атаку с броска, а у нас ерунда при входе в зону. Стараемся, какие-то передачи лишние. По самоотдаче нет претензий, по качеству игры большие вопросы. Кто должен забивать решает большинство. Если Шулак не забивает, то и забить некому, – отметил на послематчевой пресс-конференции Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Адмиралл».

Следующий матч состоится 24 сентября в Ярославле. Приморская команда сразится на льду с «Локомотивом».

Следует отметить, что параллельно прошла еще одна игра на Дальнем Востоке. Главный соперник «Адмирала» – хабаровская команда «Амур» – сразился с «Салаватом Юлаевым». Но и Хабаровску матч не принес победу, счет 2:3 в пользу хоккейного клуба из Уфы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как владивостоксая команда «Адмирал» одержала победу над «Салаватом Юлаевым». На следующем домашнем матче на «Фетисов-Арене» «Металлург» всухую обыграл «Адмирал», взяв четвертую подряд победу. Ранее болельщиков «брала гордость» за приморцев, ведь они еще и «наваляли» «Куньлуню» по всем фронтам.

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