Несколько десятков иностранцев-нелегалов задержала полиция в Артеме

В Артеме прошел рейд под названием «Нелегал». Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме провели рейд по местам, где могут находиться и работать мигранты. Полиция при участии Росгвардии задержала 32 человека, некоторые из них теперь вернутся на родину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции провели опознание и проверили документы мигрантов. Часть задержанных находится в России незаконно, и теперь на них составлены протоколы об административных правонарушениях. Таким образом, двое мужчин оказались в Центр временного содержания иностранных граждан, а еще один должен самостоятельно покинуть страну.

Некоторые иностранцы будут выдворены из страны. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ведомстве отметили, что в планах еще серия подобных мероприятий по выявлению нарушений в миграционной сфере. Добавим, что в регионе оперативно-профилактические мероприятия под названием «Нелегал» проходят довольно регулярно.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про образовательный центр для приезжих из Узбекистана, который открыли во Владивостоке. Его программа ориентирована на мигрантов, желающих выучить русский язык и освоиться в регионе.

ПО ТЕМЕ

«Потому что работать надо, а не бухать»: как мигранты «захватили» один из самых быстро развивающихся городов России

Как живет калужский наукоград, снова ставший первым, но теперь - по плотности смешения народов на квадратный метр, увидела спецкор KP.RU Дина Карпицкая (подробнее)

В Приморье девушка прописала в «резиновой» квартире почти 150 мигрантов

В Уссурийске и Артеме прошли рейды по поиску нелегальных приезжих (подробнее)

Маски-шоу в поисках мигрантов прошло на рынке в Артеме с МВД и ОМОН

Приморцев взбудоражили кадры с места событий (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.