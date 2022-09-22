Всероссийская олимпиада школьников стартует во Владивостоке

Во Владивостоке стартует престижная олимпиада для школьников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) начнется в столице Приморья 28 сентября. Благодаря престижному конкурсу у старшеклассников, занявших призовые места, появилась возможность поступить в университет без экзаменов.

Участие в олимпиаде смогут принять ученики 4-11 классов. Ребята должны будут проявить свои знания в различных среднеобразовательных дисциплинах. При этом младшеклассники участвуют лишь на школьном этапе. В муниципальном этапе конкурса будут соревноваться школьники, обучающие в 7 классе и старше. А на региональный этап выйдут ученики 9-11 классов.

– Главная задача Всероссийской олимпиады школьников – поиск и поддержка талантливых ребят по всей стране. Другая цель конкурса – подтолкнуть учеников к саморазвитию и показать, насколько интересными могут быть разные предметы за пределами школьной программы, – поделились специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Стоит отметить, что впервые Всероссийская олимпиада школьников во Владивостоке включает в себя новую дисциплину – испанский язык. В октябре ребята проявят себя в школьном этапе, который включает 21 предметную олимпиаду. А с ноября до конца декабря пройдет конкурс на муниципальном уровне.

В Приморье уделяют большое внимание сфере образования. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», совсем недавно в дальневосточную столицу пригласили учителей из других регионов России. Кадровый резерв в школах пополняют благодаря городскому управления образования, а также проекту «Учитель для России», который впервые запустили в крае. С педагогами встретился глава Владивостока Константин Шестаков. Мэр рассказал педагогам о мерах поддержки и обсудил с ними вопросы по модернизации системы образования.

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