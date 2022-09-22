«Дерзко, но бессмысленно»: приморец-рецидивист попытался совершить еще одно преступление

Кража попала на камеры наблюдения. Фото: УТ МВД России по ДФО

Житель Владивостока, не раз попадавший во внимание полиции и уже судимый, в очередной раз попытался встать на кривую дорожку. На этот раз в его поле зрения оказалась аудиоколонка из кафе на первом этаже Морского вокзала. Неудавшегося похитителя быстро нашли и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

История незамысловатой кражи проста: 33-летний мужчина прогуливался по центру Владивостока. Никаких планов у него не было, в здание Морского вокзала он зашел случайно. Взгляд его привлекло безлюдное кафе, в котором не было даже персонала. Зато была портативная колонка. Одинокому гостю она сразу приглянулась, поэтому, в последний раз оглянувшись, он схватил гаджет и быстро вышел из помещения. К его несчастью, весь этот увлекательный процесс сняла камера видеонаблюдения.

Полицейские без труда нашли похитителя, ведь мужчина уже был ранее судим. Расспросив его, они узнали причину преступления. Задержанный хотел оставить колонку себе из-за того, что она ему «просто понравилась». Вину он признал и согласился вернуть украденное. Вот только теперь его ждет наказание за «дерзкое и бессмысленное», как его назвали в полиции, преступление.

В отношении мужчины уже заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Пока что избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что во Владивостоке бывают не только маленькие кражи. Совсем недавно «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, как преступникам в Приморье удалось вынести через подвал под банком 12 миллионов рублей.

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