За сутки никто не скончался от болезни. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным регионального оперштаба в Приморье ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом снизился до 290 человек. За все время существования пандемии COVID-19 в крае заболел 200 871 житель.

За 24 часа 242 приморцы смогли избавиться от коронавируса, всего количество выздоровевших достигло 195 821 человек. За сутки никто не умер от COVID-19.

В Приморье продолжается активная прививочная кампания. Жители края вакцинировались 1 187 400 раз.

Напомним, что приморцы могут одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 в поликлиниках или мобильных пунктах. Для этого надо взять с собой полис, паспорт и СНИЛС. Переболевшим коронавирусом рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» общался с заместителем главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ириной Горбуновой. Специалист рассказала, изменились ли меры профилактики во время новой волны коронавируса.

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