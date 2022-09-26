Лидер движения «Матери России» из Приморья высказалась о частичной мобилизации

О частичной мобилизации страна узнала 21 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татьяна Заболотная – лидер Приморского отделения движения «Матери России» высказалась о частичной мобилизации, о которой страна узнала после выступления президента России Владимира Путина 21 сентября.

– Объявлена частичная мобилизация. Это сильное и правильное решение. Конечно, у всех приостановилось биение сердец, когда мы слушали выступление президента. У всех матерей сразу в голове возник вопрос: «Что делать?». Во-первых, не паниковать. Отправляя своих родных и близких на переподготовку, мы должны со спокойным сердцем это сделать, чтобы они не переживали. Главное, конечно, нам самим не дрогнуть. Мужчины наши мобилизовываются частично, и мы должны мобилизоваться. Матери, жены обязаны взять силы в кулак, чтобы это пережить и своей любовью, верой благословить ребят на защиту Родины.

Стоит отметить, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поддержал решение президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Руководитель региона считает, что это угроза со стороны Запада нависает над нашей Родиной, поэтому необходимо сплотиться всей страной для борьбы с нацизмом.

– Невозможно думать, что борьбой с украинским нацизмом и общей угрозой со стороны коллективного запада должны заниматься только отдельные группы нашего общества. Угроза достигла такого уровня, что это касается всех нас. Если не остановить – она придет и на нашу землю, в наши города и села. Мы не можем этого допустить, – добавил губернатор.

Также в связи с частичной мобилизацией Олег Кожемяко рекомендовал отказаться от пышных празднеств и фейерверков. По мнению главы края, в такое время можно проводить спортивные или патриотические мероприятия, но никак не увеселительные. Ведь в семьи, в которых мужья и сыновья получили повестки, праздник не придет. Нужно относиться с уважением к людям и не закрывать глаза на происходящее.

Напомним, согласно решению комиссии, призыву на службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат статус контрактников и будут приравнены к ним по уровню денежного содержания. Военнослужащие по призыву не будут отправляться на боевые действия в Украине. Студенты призыву и мобилизации не подлежат.

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