Почти до +30°C прогреется воздух в Приморье 28 сентября

В приморской столице потеплеет до +20°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье в среду, 28 сентября.

По информации метеорологов портала «Примгидромет», в крае существенные осадки не ожидаются. Юго-западные потоки принесут с собой более теплый воздух, поэтому ночью температура воздуха станет на 1-5 градусов выше по сравнению с предыдущей. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +23…+29°C, и только в прибрежной части будет прохладнее – до +17…+22°C.

Во Владивосток с моря ворвется облачность, в ночь на 28 сентября и утром на город опустится туман, также есть вероятность, что начнется морось. Ночью температура воздуха в приморской столице достигнет +13…+16°C, а днем +17…+20°C.

Напомним, что синоптики рассказали о прогнозе погоды на октябрь 2022 года. По информации специалистов, примерно 18-27 октября в горных районах Приморья выпадет снег.

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