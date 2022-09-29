Октябрь в Приморье начнется с резкого похолодания и снега

Температура воздуха в крае может опуститься до -3°C. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние дни сентября радуют жителей Приморья хоть и ветреной, но теплой погодой. Однако уже в начале октября минусовые температуры ворвутся на территорию края, о чем рассказал глава портала «Примгидромет» Борис Кубай.

По словам синоптика, с 29 сентября по 2 октября столбики термометров в крае будут показывать до +12…+15°C, а иногда подниматься и до +18°C. Похолодания ожидаются 4, 5 и 6 сентября: в эти дни температура воздуха может опуститься до -3°C. Что касается осадков, то в основном ожидаются дожди различной интенсивности. Но вот 4-5 октября на горные районы может обрушиться снег.

Ранее метеорологи рассказывали, когда первые снежные осадки ворвутся в Приморье, но их предрекали на конец октября. В ноябре жителям края стоит начать готовиться к настоящей зиме.

Также синоптики рассказывали о том, какая погода ожидается в Приморье в октябре.

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