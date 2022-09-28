На службе военнослужащим дадут все необходимое. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во Владивостоке призывники готовятся к отправке в зоны СВО, чтобы защитить мирных жителей. Мобилизованным приморцам для службы дадут все необходимое, но есть вещи, которые им советуют взять с собой.

В администрации Владивостока рассказали, что могут взять с собой мобилизованные: батарейки, мультитул (многофункциональный компактный инструмент), перчатки тактические, предметы личной гигиены, подшлемник (спортивная шапка), походную сидушку, теплоиды (химическая грелка), термобелье, фонарик.

Есть также список вещей, которые брать с собой строго запрещено. К там предметам относится наградное, охотничье, травматическое или холодное оружие, во время службы мобилизованным военнослужащим дадут штатное стрелковое.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В Приморье планируют призвать на службу 7,7 тысячи жителей, повестки от военных комиссариатов получили и 150 чиновников из краевого правительства.

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