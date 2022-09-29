Первые выходные октября принесут в Приморье дожди

Во Владивостоке потеплеет до +22°C. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сентябрь близится к концу и на прощание он подарил приморцам теплые дни. Порадует ли высокими температурами жителей края погода в октябре? На этот вопрос ответили специалисты портала «Примгидромет».

Как рассказали специалисты, в ночь на субботу, 1 октября, циклон принесет в Приморье дождь, который усилится в северных районах. Столбики термометров покажут +8…+16°C. Днем вихрь уйдет на Сахалин, на территорию края ворвется антициклон, поэтому осадки ослабеют, а к концу дня прекратятся вовсе. Воздух прогреется до +20…+26°C, а на севере до +15…+19°C.

В ночь на 2 октября в крае ожидается спокойная погода без осадков. Температура опустится на 1-4 градуса, но днем ситуация изменится. В Приморье ворвется теплый воздух, в крае потеплеет до +22…+27°C, в прибрежных районах температура воздуха достигнет +15…+21°C.

Во Владивостоке в ночь на субботу, 1 октября, может пройти слабый дождь, столбики термометров покажут +12…+15°C. Днем осадки прекратятся, при переменной облачности температура воздуха поднимется до +19…+22°C. В воскресенье, 2 октября, погода обещает быть облачной, похолодает до +16…+19°C.

Напомним, что синоптики предрекли Приморью резкое похолодание и снег, которые ворвутся в край в начале октября.

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