Около 1 400 квадратных метров нового асфальта уложили во Владивостоке

Работы проводит предприятие «Содержание городских территорий». Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице дорожные службы проводят локальный ремонт на поврежденных участках трасс. Минувшей ночью специалисты уложили асфальт на четырех улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Как поделились сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», новый асфальт уложили почти на 1 400 квадратных метров трассы в районе пересечения Ватутина и Нейбута. Также покрытие обновили на Стрелковой и Фадеева.

Предстоящей ночью дорожники продолжат работы на Фадеева и Стрелковой, а также перейдут на новые участки – на Красного Знамени от №133/1 до 133/4 и от № 125 до 127.

Как добавили в пресс-службе городской администрации, асфальт также уложили на Бородинской, Гамарника, Русской, Третьей Рабочей, Фастовской и Чапаева.

Так как ремонт проводится ночью, водителей просят быть внимательными на дорогах.

Напомним, что работы по локальному обновлению проходят в разных районах приморской столицы. В 2022 году больше 100 адресов вошли в список приоритетных участков.

Специалисты ремонтируют дорогу и на острове Русский. В прошлом году новый асфальт появился на участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В этом сезоне со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного появится больше двух километров покрытия. Работы должны закончиться в ноябре, а проводит их компания «ИнвестСтройТорг».

О том, как еще благоустраивают Владивосток можно прочитать в нашем материале.

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